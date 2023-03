"A Oeste Nada de Novo" recebe Óscar de Melhor Filme Internacional

O filme alemão "A Oeste Nada de Novo" conquistou esta noite o Óscar de Melhor Filme Internacional, na 95.ª edição dos prémios da Academia das Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood.

Melhor Curta-Metragem Documental foi para "The Elephant Whisperers", de Kartiki Gonsalves.

"A Oeste Nada de Novo", de Edward Berger, foi já distinguido este ano com os prémios BAFTA da Academia Britânica de Cinema, entre os quais o de Melhor Filme em Língua não Inglesa.

A obra toma por referência o romance homónimo de Erich Maria Remarque, centrado na Grande Guerra de 1914-1918.

"Argentina, 1985", de Santiago Mitre, centrado no chamado "Processo das Juntas", o primeiro julgamento no país a condenar os dirigentes da ditadura militar (1976-1983) pelos seus crimes (premiado nos Globos de Ouro), "Close", de Lukas Dhont, "Eo", de Jerzy Skolimowski, e "The Quiet Girl/An Cailín Ciúin", de Colm Bairéad, eram os outros candidatos.

Para Melhor Curta-Metragem Documental estavam também nomeados "Haulout", de Maxim Arbugaev e Evgenia Arbugaeva, "How Do You Measure a Year?", de Jay Rosenblatt, "The Martha Mitchell Effect", de Anne Alvergue e Debra McClutchy, "Stranger at the Gate", de Joshua Seftel.

Os Óscares celebram esta noite a 95.ª edição, no Dolby Theatre, em Los Angeles, numa cerimónia em que "Ice Merchants", do português João Gonzalez, está também nomeado para Melhor Curta-Metragem de Animação.

"Ice Merchants" é o primeiro filme português nomeado para os Óscares de Hollywood.

Este ano, "Tudo ao Mesmo Tempo em Todo o Lado", uma produção independente de Daniel Kwan e Daniel Scheinert, lidera a corrida, com 11 nomeações, congregando as de Melhor Filme e Realização, assim como as categorias de representação.

Para o Óscar de Melhor Filme, estão também nomeados "Os Espíritos de Inisherin" (Martin McDonagh), "Os Fablemans" (Steven Spielberg), "Tár" (Todd Field), "A Oeste Nada de Novo" (Edward Berger), "Top Gun: Maverick" (Joseph Kosinski), "Elvis" (Baz Luhrmann), "Avatar: O Caminho da Água" (James Cameron), "A Voz das Mulheres" (Sarah Polley) e "Triângulo da Tristeza" (Ruben Ostlund).

