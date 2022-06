A paixão pelos Beatles que ainda resiste: Novo livro sobre as ligações dos 'Fab 4' a Portugal

Abel Rosa, que tem dedicado parte da sua vida a investigar as ligações dos Beatles a Portugal, tem um novo livro. Chama-se ‘Os Beatles - Aventuras Pop Portuguesas’, e revela-se uma viagem ao "passado recente e feliz" da música.



"O livro não conta a história dos Beatles, mas apresenta as capas dos discos, contracapas, etiquetas, memorabilia, revistas, jornais, discos a solo, as edições de Penina, histórias pop e ainda os convidados cujos textos muito me honram, como Hunter Davies, que escreveu a única biografia autorizada dos Beatles, ou César Faustino, o jornalista português que entrevistou os Beatles em 1964", conta o autor.









