Will Smith e Chris Rock protagonizaram um dos momentos mais chocantes da gala dos Óscares 2022. Smith, vencedor do Óscar de Melhor Ator, deu uma estalada a Rock, que apresentava um segmento humorístico.Depois de uma piada sobre a alopecia areata de que sofre Jada Pinkett Smith, o marido da atriz, Will Smith, subiu ao palco da gala e sucedeu-se o momento de violência.