Alec Baldwin e família da diretora de fotografia morta durante gravações chegam a acordo

O ator norte-americano

do filme que estava a rodar, em outubro de 2021, ao disparar uma arma de adereço que não devia estar carregada, afirmou esta sexta-feira a polícia local.

O ator norte americano Alec Baldwin e a família de Halyna Hutchins, diretora de fotografia do filme 'Rust', chegaram a acordo após a morte de Halyna durante as filmagens.O acordo será agora entregue ao tribunal para ser aprovado.As filmagens de Rust serão retomadas em janeiro de 2023 – com o marido de Hutchins, Matthew, como produtor executivo."Todos nós acreditamos que a morte de Halyna foi um acidente terrível. Estou grato que os produtores e a comunidade de entretenimento se uniram para prestar homenagem ao trabalho final de Halyna", disse o marido em comunicado, sengundo o jornal britânico Sky News.Alec Baldwin matou acidentalmente a diretora de fotografia

A vítima mortal foi identificada como Halyna Hutchins, de 42 anos, tendo os disparos ferido também o diretor do filme, Joel Souza, de 48, que foi admitido na unidade de cuidados intensivos do centro médico Christus St. Vincent, nos arredores de Santa Fé, no estado do Novo México, sudoeste dos Estados Unidos.