A artista brasileira Anitta vai subir ao palco do festival MEO Marés Vivas, a 16 de julho, do próximo ano.A cantora foi a primeira confirmação desta edição do festival, anunciada pela organização do mesmo, no Instragam.Antes de atuar no MEO Marés Vivas, a artista vai subir ao palco no Rock In Rio Lisboa, a 26 de junho de 2022, atuando em dose dulpa no País.