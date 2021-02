António Casalinho era ainda um miúdo de oito anos numa altura em que “ainda não se ouvia falar muito de ballet para rapazes”, conta, quando umas colegas da escola, “que andavam numa atividade extracurricular”, o levaram até às aulas de dança da professora Annarella Sanchez, em Leiria. “Eu acho que no início ela achou que eu era apenas só mais um rapaz. Só que eu entrei para a escola e comecei a treinar cada vez mais”, conta ao CM.





Hoje, com apenas 17 anos, António Casalinho é o único bailarino no Mundo a vencer os quatro principais concursos internacionais de dança, o último dos quais o Prix de Lausanne, na semana passada. O feito mereceu até um elogio do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. “É muito bom ver Portugal a interessar-se pelos nossos feitos, meus e da professora Annarella”, diz António Casalinho, que apesar de treinar “seis horas por dia” nem por isso deixa de fazer o que fazem os adolescentes da sua idade. “Sou apenas um rapaz como outro qualquer, que gosta de ver filmes, ouvir música, andar de bicicleta e sair com amigos”. O sonho passa agora por “entrar numa companhia de renome” . E remata: “Quero crescer e mostrar o meu nome a todo o Mundo.”

pormenores

Prix de Lausanne



O Prix de Lausanne, Suíça, distingue os mais promissores dançarinos. Casalinho ganhou o 1º prémio, que é acompanhado por uma medalha de ouro e pelo título de “laureado do Prix de Lausanne”. Foi-lhe atribuído ainda o primeiro de dois prémios a distinguir as atuações na dança contemporânea.





Espírito vencedor



António Casalinho já tinha ganhado os concursos internacionais de Varna (em 2018), Youth America Grand Prix (em 2019) e Grand Prix na IBCC, China (2019). Em 2017, com 13 anos, venceu o ‘Got Talent Portugal’ (RTP).