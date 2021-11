No dia em que José Saramago faria 99 anos, o primeiro-ministro António Costa ajudou a plantar, esta terça-feira, a 99ª oliveira das 100 que ficarão a ladear uma rua da Azinhaga (Golegã), aldeia natal do escritor. O gesto marcou o arranque das celebrações do centenário do nascimento do Nobel, que só terminam a 16 de novembro do próximo ano.









Antes da cerimónia, no entanto, António Costa assistiu, numa escola em Rio Maior, à leitura do conto ‘A Maior Flor do Mundo’, iniciativa que decorreu em simultâneo em 300 escolas de norte a sul do País. O líder do Governo realçou a “mensagem muito atual” do conto, a necessidade de “regar cada flor para que cada flor seja preservada”, desejando que cada um “saiba fazer o que Saramago fez”, uma “obra maior que ele próprio”, que “perdura para além da sua vida na terra”, multiplicando-se “por diversas línguas por todo o mundo”.

À noite, António Costa compareceu na sessão oficial de abertura do Centenário no Teatro São Luiz, em Lisboa, já com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. A escritora Irene Vallejo leu um ‘Manifesto pela Leitura’, tendo-se seguindo um concerto pela Orquestra Metropolitana de Lisboa.

Pormenores

Oliveira chamada Josefa







Leia também Celebração dos 100 anos do nascimento de José Saramago começa hoje Cada uma das 100 oliveiras plantadas receberá nomes de personagens dos livros de Saramago. A 100ª, a plantar daqui a um ano, terá o nome da avó Josefa.

Leituras pelo mundo



Além de Portugal, a leitura de ‘A Maior Flor do Mundo’ decorreu também noutras escolas nas Canárias (Espanha) e em vários pontos da América Latina.





Morte aos 87 anos



Saramago morreu a 18 de junho de 2010 aos 87 anos de idade, na sua casa em Lanzarote, onde residia com a mulher Pilar del Rio, vítima de leucemia crónica.