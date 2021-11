É com a leitura em simultâneo do conto infantil ‘A Maior Flor do Mundo’, por parte de vários estudantes de 100 Escolas Básicas portuguesas de norte a sul do País, que se iniciam esta terça-feira as comemorações do centenário do nascimento de José Saramago. Entre essas escolas estão o Agrupamento da Azinhaga, aldeia ribatejana de onde é natural o único Nobel da Literatura português, mas também escolas da ilha espanhola de Lanzarote, onde Saramago viveu. A iniciativa ‘Leituras Centenárias’, feitas pelos alunos do Ensino Básico, é uma parceria entre a Fundação José Saramago, a Rede de Bibliotecas Escolares e o Plano Nacional de Leitura.





Para esta terça-feira, dia em que o escritor completaria 99 anos de idade (nasceu a 16 de novembro de 1922 e morreu a 18 de junho de 2010) estão também previstas diversas atividades pelas sete bibliotecas da Rede de Bibliotecas José Saramago (leituras encenadas e maratonas de leitura) e a plantação, numa das principais ruas da aldeia do concelho da Golegã, da 99ª oliveira (receberá o nome de Josefa, avó materna do escritor) das ‘100 oliveiras para Saramago’ que a fundação está a plantar. A cerimónia está marcada para as 12h30, na Rua Vítor Guia.