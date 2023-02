O arquivo e a coleção de mais de 80 mil objetos do músico britânico David Bowie vão ser expostos pela primeira vez em 2025, anunciou esta quinta-feira o diretor do Museu Victoria and Albert (V&A), Tristram Hunt, em Londres.

Todo o espólio vai integrar o David Bowie Centre for the Study of Performing Art, onde ficarão mais de 80 mil objetos ligados ao músico, que abarcam seis décadas.

David Bowie, nome artístico de David Robert Jones, morreu de cancro em 2019, aos 69 anos.