Artes em festa nos bairros de Lisboa

A partir de amanhã, o eixo da avenida Almirante Reis, em Lisboa, recebe o festival Bairro em Festa. Trata-se de um evento que junta concertos, espetáculos, cinema, exposições e debates. São sete dias em que as zonas do Intendente, Anjos, Pena e Arroios se enchem de artes. A entrada é gratuita mas com lotação limitada, de acordo com as normas da Direção-Geral da Saúde.









Para a organização, o evento tem este ano mais sentido, já que o mesmo “sempre deu particular atenção às pessoas em situações de vulnerabilidade, independentemente da origem dessa condição: discriminação social, isolamento, racismo”.

Os concertos, no Quartel da GNR, na rua Jacinta Marto, iniciam-se na 5ª feira, dia 20, com Pedro Salvador e Madalena Victorino e Companhia Limitada: o Concerto, seguindo-se Filipe Sambado, dia 21, e António Zambujo e Jon Luz, com Do Fado à Morna, no dia 22. O encerramento decorre dia 23 com Ayom.





A programação completa pode ser consultada em bairroemfesta.pt e nas páginas de Facebook e Instagram.