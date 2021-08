Artista luso que foi sem-abrigo distinguido com prémios britânicos de música

O trompetista português Luís Martelo, que está emigrado no Reino Unido, foi distinguido nos Global Music Awards, o equivalente aos Grammy para música independente. O artista recebeu medalhas de prata nas categorias Jazz - pelo álbum ‘All Of Me’ - e Artista Revelação do Mundo 2021.“Para mim é muito importante vencer. O prémio do ano passado incentivou-me a continuar e a gravar o disco. É sempre bom ser reconhecido, porque isso também traz mais trabalho”, revelou ao CM o músico, que, em 2020, ganhou o título de terceiro melhor instrumentista do Mundo ao conquistar a medalha de bronze.