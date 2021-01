Artistas apelam para se ouvir mais música portuguesa

Congratulando-se com o aumento da quota da música portuguesa nas rádios para 30%, cerca de 460 músicos, autores, agentes e managers portugueses subscreveram um texto, entretanto divulgado, no qual apelam ao público para que ouça as suas músicas na rádio.



Entre os signatários estão nomes como Aldina Duarte, António Zambujo, Aurea, Camané, Carminho, Carolina Deslandes, Dino D’Santiago, Diogo Piçarra, Fausto, Paulo de Carvalho, Pedro Abrunhosa ou Rui Veloso.

"Não queremos a nossa e vossa Música confinada a um pequeno espaço... Foi com satisfação que recebemos a notícia que agora nos vão ouvir mais... Queremos que continuem a ouvir música portuguesa, nas ondas da rádio.



Queremos que sintonizem e ouçam a música que é a nossa", lê-se no texto ‘Mais Música Portuguesa na Rádio’. Recorde-se que o aumento, de 25% para 30%, foi anunciado no dia 14 de janeiro, pela ministra da Cultura, Graça Fonseca, no âmbito das medidas de resposta à pandemia de Covid-19, com o objetivo de "incrementar a divulgação de música portuguesa" e "a sua valorização em benefício dos autores, artistas e produtores".

A medida trouxe também alguma polémica, com os principais grupos de rádios a contestarem a nova quota. Numa carta aberta à ministra, os grupos Renascença Multimédia e Media Capital Rádios consideraram mesmo o aumento da quota "ineficaz e injusta". A Associação Portuguesa de Radiodifusão também criticou.