Festival solidário leva 21 músicos pelo País

Pedro Abrunhosa, Camané, António Zambujo, Gisela João, Carolina Deslandes, Diogo Piçarra ou Miguel Araújo são apenas alguns dos nomes que fazem parte do Festival Solidário Regresso ao Futuro, o primeiro da era Covid-19, que dia 20 de junho tomará conta do País.Contas feitas são 21 artistas espalhados por 21 teatros de 21 cidades portuguesas, de norte a sul do país, entre as quais, Bragança, Aveiro, Figueira da Voz, Leiria, Santarém, Lisboa, Setúbal, Loulé ou Faro.O festival, que contará com bilhetes a 10 euros, tem uma vertente solidária, que culminará na entrega das receitas de bilheteira ao Fundo de Solidariedade para a Cultura, criado pela Audiogest (associação que representa produtores musicais) e pela GDA (Gestão dos Direitos dos Artistas), destinado a todos os profissionais dos setores das artes.O objetivo do fundo "é apoiar financeiramente, até ao limite das disponibilidades, profissionais do setor cultural, que se encontram a braços com uma crise sem precedentes".O público é ainda convidado a levar alimentos que serão recolhidos e distribuídos pela União Audiovisual junto dos profissionais das artes que se encontram em situação vulnerável.