III espectáculo solidário Associação Pata d’Açúcar

O Salão Preto e Prata do Casino Estoril recebe no próximo dia 18 de Janeiro, às 22 horas, o III espectáculo solidário Associação Pata d’Açucar. Com apresentação de Sofia Cerveira e Ricardo Carriço, o espectáculo será protagonizado por vários artistas bem conhecidos do panorama da música nacional como, por exemplo, o único Diogo Piçarra, a inconfundível Ana Laíns e o mentalista João Blumel. Com um programa repleto de animação, este relevante evento de solidariedade inicia-se, logo pelas 20h30, com a actuação do DJ Christian F no Foyer Panorâmico.





Produzido pela Capitulo Reversível - Associação Cultural, o III espectáculo solidário Associação Pata d’Açucar será repleto de surpresas, assegurando ao público uma hora e meia de muita animação com excelentes interpretações musicais e não só.





A Associação Pata d'Açúcar apresenta, pela primeira vez, no Salão Preto e Prata este espectáculo solidário, cuja receita reverterá para o treinamento dos patudos resgatados para a detecção de hipoglicémias tipo 1 (insulinodependentes), a reabilitação da sede da Associação e aquisição de uma viatura.





A Associação Pata d’Açúcar é uma associação sem fins lucrativos, constituída legalmente em dezembro de 2016, cujo objetivo é impulsionar, promover, propor, proceder e auxiliar o treino de cães com vista à deteção antecipada de crises de hipoglicémia em seres humanos portadores da doença de diabetes.





No encalço do seu objetivo, a associação desenvolveu o projeto, pioneiro no Mundo, que engloba duas causas sociais em simultâneo, dar um contributo para a diminuição do abandono de animais em Portugal e em paralelo permitir aos diabéticos dispor de mais um meio complementar de controlo das suas glicemias.





O conceito do projecto assenta na triangulação da ideia do cão como animal de companhia, o aproveitamento das suas capacidades olfativas inatas e a capacidade final, após o treino, de detectar e sinalizar baixas de glicemia. A conciliação dos três factores reforçam os laços afetuosos entre o homem e o cão, passando este a ser visto não apenas como animal de companhia mas como um poderoso auxílio preventivo para a gestão dos níveis de glicose no sangue de um diabético.





Programa:

20h30: DJ Christian F no Foyer Panorâmico

22h00: Início do Espectáculo no Salão Preto e Prata





Bilhetes à venda: Ticketline

Ajude Nos a ajudar ,por uma diabetes melhor !

Contribua para o Nib: PT50 0010 0000 5458 0010 0016 5