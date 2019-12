Ary despede-se do seu público

Termina neste fim de semana, dias 6 e 7 de dezembro, a carreira do espetáculo musical 'Ary dos Santos, o Poeta das Canções', uma criação do ator e cantor Joaquim Lourenço que anda há dez anos na estrada.

O espetáculo, que recria em cena as melhores e mais conhecidas canções escritas por Ary dos Santos, inclui ainda bailado e é para ver no Auditório doTemplo da Poesia, no Parque dos Poetas, em Oeiras, sempre às 21h30.