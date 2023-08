Ator de 'Guerra dos Tronos' Darren Kente morre aos 36 anos

Darren Kent

O ator inglês, que interpretou Goatherd from Slavers Bay na série "Guerra dos tronos" morreu, esta sexta-feira, aos 36 anos, anunciou a agência que o representava, Carey Dodd."É com profunda tristeza que temos de vos dizer que o nosso querido amigo e cliente Darren Kent faleceu pacificamente na sexta-feira. Os seus pais e o seu melhor amigo estão ao seu lado. Os nossos pensamentos e amor estão com a sua família nesta altura difícil. O Darren não era apenas um ator, realizador e escritor talentoso, era também uma das pessoas mais amáveis que alguma vez tive o prazer de conhecer. Foi um privilégio e um prazer ter feito parte do seu percurso. RIP meu amigo", pode ler-se na mensagem.Segundo o Daily Mail, o ator lutava contra a osteoporose, artrite e uma doença de pele extremamente rara. Ainda não é conhecida a causa da morte.