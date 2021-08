Ator Jay Pickett de 60 anos morre a gravar novo filme

O ator Jay Pickett morreu aos 60 anos durante as gravações do filme ‘Treasure Valley’, do qual era também realizador e argumentista. A morte aconteceu poucos minutos antes do grito de ação.O veterano artista estava a preparar-se para gravar uma cena a cavalo quando desmaiou subitamente na sequência de uma paragem cardiorrespiratória. “Fizeram-se várias manobras de reanimação até à chegada dos paramédicos de helicóptero”, revelou Travis Mills, membro da equipa da produção. As tentativas, no entanto, acabaram por se revelar infrutíferas. O óbito foi declarado no local, tendo as gravações sido imediatamente suspensas.