Morreu Michael Gambon, ator que fez de Dumbledore em Harry Potter

Sir Michael Gambon, ator que fez de Dumbledore em Harry Potter morreu com 82 anos, informa o The Guardian. O irlandês desempenhou o papel na saga a partir do terceiro filme, após a morte de Richard Harris."Estamos devastados com o anúncio da perda de Sir Michael Gambon", informa a família em comunicado.Além de ter aparecido nos filmes inspirados pelos livros de J. K. Rowling, Gambon foi protagonista em "Fantastic Mr Fox" e "The Singing Detective".Gambon, que nasceu em Dublin, abandonou a escola com 15 anos e não teve formação em teatro. A sua carreira começou a desenvolver-se com papéis em peças amadoras. O ator viria a revelar que nunca tinha visto uma peça de Shakespeare antes de atuar numa.Em 2014, depois de se reformar, anunciou que nos últimos anos da carreira não conseguia decorar as falas. Depois de deixar as atuações, "emprestou" a sua grave voz para filmes e documentários.