Atriz Eunice Muñoz transportada de urgência ao hospital

A atriz Eunice Muñoz foi esta quinta-feira transportada ao hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa, com um pico de tensão arterial.O filho da artista, António Muñoz, explicou aoque a mãe está sob observação e que irá fazer exames para perceber o que provocou o aumento da tensão."Não são coisas surpreendentes na idade da minha mãe, são coisas que podem acontecer", acrescentou.A artista, de 93 anos, foi transportada pelos Bombeiros de Paço de Arcos para o hospital.Recorde-se que no mês de julho, Eunice Muñoz esteve 20 dias internada no Hospital de Santa Cruz , em Carnaxide.