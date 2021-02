Atriz portuguesa Lídia Franco diz ter sido agredida por Adam Driver

A atriz portuguesa Lídia Franco, de 76 anos, revelou em entrevista à Rádio Comercial que foi agredida pelo ator Adam Driver - protagonista de Marriage Story ou Guerra das Estrelas.Tudo aconteceu durante as gravações do filme 'O Homem Que Matou D. Quixote' onde a atriz diz ter sido destratada por Adam Driver. "Portou-se mal comigo fisicamente. Agrediu-me", disse a atriz.Lídia Franco não especificou em que circunstâncias se deu o ato de violência mas terá ocorrido durante uma cena com uma cadeira.A portuguesa referiu ainda que Adam Driver é um ótimo ator, mas "uma péssima pessoa".