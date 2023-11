Bad Bunny critica música criada com inteligência artificial que usa voz do rapper

Bad Banny criticou uma música criada com inteligência artificial (IA) que usa a voz do rapper porto-riquenho, relatou esta quarta-feira o jornal espanhol El País.O artista deixou uma mensagem aos membros do canal de transmissão que detém na rede social Whatsapp. "Se gostam daquela música de merda que está a viralizar no TikTok, saiam deste grupo agora mesmo. Não merecem ser meus amigos", avisou.O tema NostalgIA, um nome que brinca com as iniciais da ferramenta tecnológica empregada, conta com cerca de um milhão de reproduções no Spotify.A letra faz referência a Bad Gyal. A cantora chegou a partilhar a música nas redes sociais, mas apagou as publicações perante a controvérsia gerada.O criador da música, FlowGPT, respondeu através de um vídeo às críticas de Bad Bunny, salientando que "há muitas pessoas que nunca terão as mesmas oportunidades" do rapper.Recorde-se que os Beatles recorram à mesma ferramenta para compor uma nova música e regressaram ao topo das tabelas 54 anos depois , no fim de semana.