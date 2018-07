Bailarinos portugueses arrasam e conquistam ouro em Barcelona

Outra das bailarinas do conservatório que viu o seu nome ganhar destaque foi Carolina Costa, natural de Braga, que viu cinco das seis coreografias nas quais participou serem premiadas, quatro das quais com medalhas de ouro. "Foi uma menina que se mudou para o conservatório há pouco tempo e chegou muito motivada, apesar do pouco tempo que teve para aprender as coreografias", explicou Annarella Sanchéz, orgulhosa da prestação dos seus alunos na competição mundial.No próximo ano será a vez de Portugal de acolher o World Dance Cup. O evento terá lugar na cidade de Braga e vai juntar cerca de 6500 crianças e jovens de 48 países.