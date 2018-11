Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Banda Hot Four leva jazz até à Quinta dos Vales

Quarteto de músicos algarvios vão atuar em adega.

Por Rui Pando Gomes | 09:09

A adega da Quinta dos Vales, em Lagoa, vai transformar-se num auditório de espetáculos para receber a banda Hot Four, nos próximos dias 1, às 21h00, e 2 de dezembro, às 17h00.



O concerto está inserido na iniciativa Jazz nas Adegas, que é organizada pela Câmara de Silves e integra a programação cultural 365 Algarve.



Os Hot Four são formados por músicos algarvios e residentes na região do Algarve há vários anos. Segundo os promotores do programa cultural 365 Algarve, o quarteto nasceu de "encontros e cruzamentos em eventos e ambientes onde se ouve e toca o jazz".



E foi a cumplicidade e a amizade que se criou entre os músicos em encontros informais, em particular nas jam sessions dedicadas ao jazz, que os levou a criar "um projeto de standards de jazz e bossa nova". Ainda segundo a mesma fonte, o som dos Hot Four "caracteriza-se pelo instrumental bastante musical e uma secção rítmica melódica, onde se destaca a voz e o violino de Betty M".



Os bilhetes para assistir ao espetáculo custam 12 euros.