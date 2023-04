"Ainda não estou em mim. Isto vai mesmo acontecer", comentou Bárbara Bandeira no seu Instagram.

GRIFF, que já acompanhou Dua Lipa durante digressão de 2022.

Os Coldplay já anunciaram as duas cantoras que vão atuar na abertura dos concertos em Coimbra, nos dias 17, 18, 20 e 21 de maio. Bárbara Bandeira é uma das convidadas.A segunda convidada é a britânicaAlém deste anúncio, a promotora dos concertos decidiu colocar mais bilhetes à venda, já esta sexta-feira, às 10h00, no site Os "Infinity Tickets" vão custar 20 euros e "serão nominativos e limitados a máximo de dois bilhetes por pessoa, sendo que têm de ser adquiridos em par (localizados um ao lado do outro)", informa a promotora "Everything is New". O lugar dos bilhetes será atribuído de forma aleatória e só serão revelados entre os dias 8 e 12 de maio, através da Ticketline.