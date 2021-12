Bárbara e namorado de Sara Carreira emocionam plateia a cantar

Bárbara Bandeira subiu ao palco do Coliseu dos Recreios, em Lisboa, no domingo, e levou os fãs ao delírio ao cantar com o amigo Ivo Lucas.









No final, apertaram as mãos, agradeceram o carinho do público e deram um sentido abraço. Depois ainda gritaram um para o outro: “Amo-te!”. Um momento carregado de emoção e que trouxe à memória Sara Carreira, já que Bárbara era a melhor amiga da jovem e Ivo Lucas o namorado.

Esta foi a primeira vez que Ivo Lucas subiu a um palco desde a trágica morte da filha de Tony Carreira, no dia 5 de dezembro do ano passado. Desde então, o também ator tem estado resguardado dos holofotes mediáticos, concentrando-se apenas nas gravações da novela ‘Amor Amor’ (SIC) , que terminaram recentemente. O concerto aconteceu no dia em que o CM publicou que a investigação da GNR concluiu que há três culpados pelo acidente que vitimou Sara, sendo um deles o próprio Ivo, que conduzia a viatura em que seguiam.