O grande êxito comercial do ano, ‘Barbie’, de Greta Gerwig, volta a fazer história. Com nove nomeações aos Globos de Ouro, é o segundo filme mais nomeado de sempre (empata com ‘Cabaret – Adeus Berlim’ e só perde para ‘Nashville’, de Robert Altman, com 11 nomeações). Vale, ainda, a Margot Robbie a candidatura à estatueta de Melhor Atriz. Logo a seguir vem ‘Oppenheimer’, que acumula oito nomeações (incluindo a de Melhor Ator para Cillian Murphy), mas nesta edição dos Globos há vários recordes a assinalar.

‘Barbie’ à frente na corrida aos Globos de Ouro







Meryl Streep é a atriz mais nomeada de sempre: obteve a 33.ª nomeação pelo desempenho na série ‘Only Murders In The Building’; e ‘Succession’ bateu o recorde da série mais nomeada de sempre, com nove indicações.





Jennifer Lawrence recebeu a nomeação-surpresa: é candidata a Melhor Atriz por um filme por todos considerado como menor (‘Tudo na Boa!’). Dececionantes foram as nomeações do filme musical ‘A Cor Púrpura’ (só duas) e do drama biográfico ‘Priscilla’, em que Sofia Coppola conta a história da viúva de Elvis Presley. Só conseguiu uma nomeação (para a protagonista). A entrega das estatuetas acontece no dia 7 de janeiro, em Los Angeles, EUA.