Chamavam-lhe ‘Golden Girl’ (rapariga de ouro) por causa da série que protagonizou nos anos 80 com o mesmo nome e que em Portugal fez sucesso com o título ‘Sarilhos com Elas’. Betty White, a atriz de comédia que dizia que tinha conseguido enganar todos aqueles que a consideravam “uma lenda”, foi encontrada morta, em casa, no último dia de 2021, aos 99 anos. No próximo dia 17 completaria um século de vida. “Quanto mais maduras ficamos melhor, a menos que sejamos uma banana”, escreveu no livro ‘If You Ask Me (And Of Course You Won’t)’.









Três dias antes da sua morte, Betty White tinha usado a sua conta oficial do Twitter para promover uma edição especial da revista norte-americana ‘People’, que entretanto chegou às bancas a anunciar os 100 anos da atriz com o título ‘A piada nunca envelhece’.

Betty Marion White nasceu em Oak Park, Illinois, a 17 de janeiro de 1922, e aos dois anos mudou-se com os pais, um engenheiro eletrónico e uma dona de casa, para Los Angeles, Califórnia, na altura da Grande Depressão. Começou a carreira na rádio nos anos de 1930, e no final dessa década estreou-se na televisão. Foi pioneira ao fundar uma produtora para TV, tendo produzido e protagonizado a série ‘Life With Elizabeth’. Contudo, foi com ‘The Golden Girls’, ‘sitcom’ sobre quatro mulheres de idade que moravam juntas, em Miami, que ganhou grande fama. Em 2010, uma sondagem revelou que era a celebridade mais confiável dos Estados Unidos.



pormenores



Filme estreia dia 17



No dia 17 chega aos cinemas dos EUA o filme ‘Betty White: 100 Years Young’. A estreia estava agendada para o dia do aniversário da atriz e os produtores já garantiram que se vai manter.



Carreira com sete Emmys



Com uma longa carreira na televisão, Betty White venceu sete Emmys (os ‘Óscares da TV’) ao longo do seu percurso. Foi mesmo a primeira mulher a receber uma nomeação para um Emmy.