Bilhetes para "Amar Amália - 20 Anos de Saudade" praticamente esgotados

Concerto na Altice Arena homenageia a diva do fado. Paulo de Carvalho e Amor Electro entre os músicos que vão animar a noite.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

O concerto resulta de um desafio lançado pelo produtor Jorge Veloso, da Vibes and Beats, aos músicos Tiago Pais Dias e Diogo Clemente, e promete duas horas de canções de Amália, com os toques e os retoques que os artistas convidados lhes quiseram dar.



"Convidámos seis ou sete nomes para participarem nesta homenagem e todos nos disseram que sim", conta Tiago Pais Dias ao CM. "O único percalço que tivemos foi com a Simone, que queria participar, mas infelizmente teve de ser operada e não recuperou a tempo", acrescenta o diretor artístico do espetáculo, também conhecido como músico dos Amor Electro.



As canções foram escolhidas pelos convidados – além dos nomes já referidos, são eles Marco Rodrigues, Maria Emília e Sara Correia – e entre os temas que vão passar pelo palco da Altice Arena esperam-se ‘Barco Negro’ (pelos Amor Electro) e ‘Solidão’, um tema que Amália cantou nos anos 60 e que será interpretado por Vanessa da Mata.



"Acho que os fãs de Amália que nos vierem ver têm de vir com a mente aberta e o espírito livre, porque muito do que vamos fazer em palco é arrojado", afirma Tiago Pais Dias. Bilhetes dos 25 aos 75 euros.

Estão praticamente esgotados os bilhetes para ver ‘Amar Amália – 20 Anos de Saudade’, o espetáculo que junta nomes como os de Paulo de Carvalho, Amor Electro, Dulce Pontes e Vanessa da Mata este sábado, na Altice Arena, Lisboa, em torno do repertório da diva que nos deixou há duas décadas.