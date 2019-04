Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bob Dylan repreende fãs e quase cai em palco

Num espetáculo em Viena, o músico norte-americano perdeu a paciência com o público.

Aos 77 anos ele soma e segue. Bob Dylan juntou mais uma polémica a um vasto currículo que, por si só, já está bem recheado, não só de canções emblemáticas, mas também de momentos inusitados e controversos.



O músico, que há muito proíbe a entrada de repórteres fotográficos nos seus concertos, perdeu agora a paciência com os fãs. O autor de ‘Mr. Tambourine Man’ interrompeu um concerto em Viena, na Áustria, para repreender o público que lhe estava a tirar fotografias.



"Podemos tocar ou posar, OK?!" Em seguida, deu uns passos para trás, esbarrou num amplificador, tropeçou e só não se espalhou ao comprido porque se agarrou ao guitarrista. A plateia aplaudiu, e o concerto lá prosseguiu.



Este episódio tem tanto mais significado se se tiver em conta que Bob Dylan há muito que é criticado por não se dirigir ao público e não trocar uma única palavra com os fãs durante os seus concertos. "Eu nunca o tinha visto tão zangado. Ele interrompeu o concerto para repreender o público e tudo", disse, surpreendido, um dos fãs que esteve no espetáculo.



Esta é mais uma situação para juntar à longa lista de episódios caricatos na história de Bob Dylan. A última grande polémica, recorde-se, aconteceu em 2017, primeiro quando se viu no centro das críticas por vencer o Prémio Nobel da Literatura, e depois quando o seu discurso foi acusado de plágio.



Na estrada com uma nova digressão europeia, Dylan atua no Coliseu do Porto no dia 1 de maio.