Bono com voz recuperada para atuar em Lisboa

Críticas ao concerto dos U2 têm sido, mais do que positivas, entusiásticas.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

Bono canta esta noite de domingo em Lisboa para os milhares de fãs que correram a comprar bilhetes para ver e ouvir, ao vivo e a cores, uma das maiores bandas de rock do século. Depois de passar por Colónia (na Alemanha, onde deu dois concertos) e por Paris (França, onde deu quatro), já ninguém teme que o vocalista dos U2 volte a perder a voz, como aconteceu a 1 de setembro, no segundo concerto da parte europeia da eXPERIENCE + iNNOCENCE Tour.



Após meia dúzia de canções, Bono perdeu a voz por completo, teve de sair do palco e não conseguiu voltar. Foi ao médico, mas o especialista afastou todos os receios: não era nada de grave, e afinal o cantor ia recuperar – por completo – a voz e poder levar a digressão até ao fim. Na altura, Bono Vox escreveu na página oficial da banda que estava muito "aliviado", pediu novamente desculpa aos berlinenses, e prometeu voltar a Berlim, em novembro (dia 13).



Entretanto, ontem a promotora Ritmos & Blues libertou mais 56 bilhetes para os dois concertos que o grupo irlandês dá, domingo e segunda-feira, na Altice Arena.



A digressão dos U2, que começou em maio na cidade norte- –americana de Tulsa, no estado de Oklahoma, foi concebida para dar a conhecer o álbum ‘Songs of Experience’, lançado no ano passado, e tem sido entusiasticamente recebida tanto pelo público como pela crítica.



Esta é a sexta vez que os U2 - compostos por Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. - atuam em Portugal. A última aconteceu há oito anos, quando a banda esgotou dois concertos no Estádio Cidade de Coimbra (em outubro de 2010). Em 1982, os U2 tocaram no festival de Vilar de Mouros e voltaram nos anos de 1993, 1997 e 2005, para atuarem no Estádio José de Alvalade, em Lisboa.



Viajar à volta do Mundo para ver os U2 ao vivo

Ontem à tarde já se encontravam várias pessoas ‘acampadas’ à porta da Altice Arena, no Parque das Nações, de forma a ‘marcar território’ para o primeiro concerto da banda irlandesa. Entre elas encontrava-se um grupo de fãs espanhóis que chegaram a Lisboa entre quinta e sexta-feira.



"Espero um grande concerto, como é habitual nos U2", revela ao CM Didak Florez, 38 anos, que veio de Barcelona especialmente para o concerto de domingo. Os U2 movem multidões de várias nacionalidades e há quem já tenha visto a banda de Bono ao vivo dezenas vezes, seguindo-a por todo o Mundo. E sem revelar sinais de cansaço.



"Já assisti a mais 25 espetáculos dos U2, seguramente. Vi-os na Holanda, Canadá, Turquia... E há um momento que aguardo com enorme expectativa, que é ouvir a música ‘Acrobat’, pois eles nunca tocaram essa canção em nenhum concerto", acrescenta.



Para este domingo, dia do primeiro concerto da banda irlandesa em Lisboa, espera-se uma verdadeira enchente nas horas que antecedem o espetáculo, com muitos fãs a quererem garantir um lugar perto do palco.



Os U2 chegaram esta sexta- –feira ao fim do dia a Lisboa e já andaram a passear pela cidade. Prova disso são as imagens partilhadas nas redes sociais por alguns dos fãs da banda irlandesa que tiveram a ‘sorte’ de se cruzarem com os seus ídolos na capital.



Larry Mullen Jr., baterista e um dos membros fundadores da banda irlandesa, foi jantar ao restaurante A Travessa e acabou por ser abordado por vários admiradores. Também foram partilhadas no Instagram fotografias com o baixista Adam Clayton.



Trinta e um camiões trazem arsenal que vai ser montado em Lisboa

A tournée ‘eXPERIENCE + iNNOCENCE’, com que os U2 andam na estrada desde o início de maio – e que foi anunciada no dia 1 de novembro do ano passado –, envolve 90 técnicos permanentes e precisa de 120 trabalhadores locais.



A montagem dos dois palcos requer dez horas de trabalho (e a desmontagem quatro) e para transportar a carga por mar são necessários 37 contentores. Para levar o equipamento por avião, a banda irlandesa teve de alugar quatro Boeings 747 (aviões de carga) e, em terra, são necessários 31 camiões TIR para andar com o material de um país para o outro.



Ana Moura vai aparecer no ecrã da Arena

Depois de Prince, Rolling Stones, Andrea Bocelli e Benjamin Clementine, também os U2 desafiaram Ana Moura para uma colaboração. Desta feita, a fadista portuguesa vai aparecer no ecrã gigante da Altice Arena, e dar voz à campanha ‘Poverty is Sexist’ (‘A Pobreza é Sexista’), promovida pela organização One. A One foi fundada pelo vocalista da banda, Bono, em 2004.



Show envolve alta tecnologia

O espetáculo inclui um ecrã gigante (29 metros de comprimento), de iluminação LED, suspenso sobre o palco. Os efeitos são da empresa Production Resource Group, que trabalha com os U2 desde 1992.



DEPOIMENTOS

Beatriz Arca

Galiza, 36 anos

"Esta será a nona vez que vou a um concerto dos U2"

"Cheguei a Lisboa sexta-feira, mas não é a primeira vez que estou em Portugal. Estive em Coimbra, pelo mesmo motivo, e já viajei por algumas cidades europeias para os ver. É a nona vez que os vejo ao vivo. Quero ouvir todas as músicas, mas as clássicas são sempre uma referência, pois marcam uma geração".



José luíz Lopez

Corunha, 39 anos

"Já assisti a mais de 15 concertos deles"

"É a minha banda preferida, já assisti a mais de 15 concertos e em lugares diferentes, no Reino Unido, em França... Este pavilhão [Altice Arena] é relativamente pequeno e, por isso, espero que o sistema de som seja bom, para que possa desfrutar da melhor maneira o momento, que será único".



Heróis de Dublin com 22 Grammy

Os U2 formaram-se no ano de 1976 em Dublin, Irlanda. O grupo é composto por Bono Vox (vocal e guitarra), The Edge (guitarra, teclado e backing vocal), Adam Clayton (baixo) e Larry Mullen Jr. (bateria e percussão). Têm 14 álbuns em estúdio e já ganharam 22 Grammy.



SAIBA MAIS

206

bilhetes extra foi quanto a promotora Ritmos & Blues libertou, ao todo, após ter anunciado que os dois concertos dos U2 estavam esgotados. Na quinta-feira, dia 10, libertou 150 (só para o segundo dia); ontem libertou mais 56 (22 para domingo, 34 para segunda-feira). Os últimos bilhetes postos à venda têm o custo de 200 euros cada.



Presidente condecorou

Em 2005, os quatro músicos irlandeses foram condecorados pelo então Presidente da República, Jorge Sampaio, com a Ordem da Liberdade. A distinção pretendeu sublinhar o empenho que o grupo tem mantido, ao longo dos anos, em causas e ações humanitárias.



Um total de 61 shows

A presente tournée dos U2 vai ainda passar por Espanha, Itália, Dinamarca, Holanda, Reino Unido e Irlanda. No total, em sete meses, o grupo liderado por Bono dará 61 concertos, onde além dos álbuns ‘Songs of Experience’ e ‘Songs of Innocence’ (2014), promete recordar grandes êxitos da carreira, como ‘Sunday Bloody Sunday’ e ‘Beautiful Day’.



Digressão milionária

Com as contas longe de estarem fechadas, só nos primeiros 28 concertos da tournée eXPERIENTE + iNNOCENCE, os U2 terão arrecadado mais de 55 milhões de euros em vendas de bilhetes. Em termos de espectadores, o mesmo número de espetáculos terá atraído mais de 438 mil pessoas.