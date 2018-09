Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lisboa à espera dos U2 para começar a festa

Banda irlandesa deverá aterrar esta sexta-feira na capital, depois de ontem ter atuado em Paris.

Por Pedro Rodrigues Santos | 01:30

Há décadas que os U2 dispensam apresentações, e o melhor exemplo é o que está a suceder com a digressão europeia eXPERIENCE + iNNOCENCE Tour. À semelhança do que tem acontecido na Europa, os concertos de domingo e segunda-feira na Altice Arena, em Lisboa, estão esgotados desde fevereiro. E, das 150 entradas que esta semana foram disponibilizadas, restavam, até esta quinta-feira, 22 para a segunda noite, a 200 euros cada.



É, por isso, esperada uma invasão de admiradores da banda à maior sala do País, para um espetáculo que começará a ser montado esta sexta-feira, um dia depois de os U2 aterrarem em Lisboa, após terem atuado esta quinta-feira em Paris, França.



Para apoiar uma narrativa vagamente autobiográfica, na sequência da anterior digressão que não passou pelo nosso país, a sala irá comportar dois palcos - que simbolizam ‘experiência’ e ‘inocência’ - e uma ‘ponte’ no meio da plateia a ligá-los. Todo o cenário, transportado por 31 camiões, será montado por uma equipa de 120 pessoas.



Os fãs esperam agora que os problemas na voz de Bono estejam debelados em definitivo. Em Berlim, Alemanha, na segunda data da digressão, o artista cantava ‘Beautiful Day’ quando ficou afónico. Mais tarde, um médico afastou o pior cenário e garantiu que iria voltar a cantar. Certo é que nos primeiros três dos quatro concertos que os U2 deram na capital francesa, nem crítica, nem fãs encontraram falhas na voz de Bono.