Bono Vox cancela concerto em Berlim mas canta em Lisboa

Vocalista dos U2 perdeu a voz no segundo concerto na capital alemã e teve de sair do palco.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

Foi a pior maneira possível para arrancar a tournée europeia dos U2. No segundo concerto da digressão ‘eXPERIENCE + iNNOCENCE’, no sábado, em Berlim, Bono perdeu a voz e teve de abandonar o palco depois de ter cantado meia dúzia de canções.



Em comunicado publicado no seu site oficial, a banda pediu desculpa e garantiu que o cantor "estava em grande forma e com grande voz antes do espetáculo" e prometeu agendar um novo espetáculo assim que possível. "Não sabemos o que aconteceu e vamos consultar um médico", lê-se na nota.



A banda irlandesa tem passagem agendada pela Altice Arena, em Lisboa, nos próximos dias 16 e 17 e fonte da promotora dos concertos (há muito esgotados), a Ritmos e Blues, garante que não há motivo para preocupação. "Da nossa parte, os espetáculos mantêm-se, sem alteração, e tudo indica que aquilo que aconteceu é passageiro e será resolvido."



Em 2010, durante o concerto que deu em Coimbra, Bono Vox também deixou de cantar, a certa altura. Bebeu água e retomou a sua atuação, sem que se tivesse percebido o que realmente aconteceu.



PORMENORES

Disco de 2017

Esta digressão dos U2 dá a conhecer o disco ‘Songs of Experience’, de 2017, e arrancou a 2 de maio em Tulsa, nos EUA.



59 concertos

Está previsto um total de 59 concertos na tournée. O último terá lugar na 3Arena, em Dublin, Irlanda, a 10 de novembro.



Boas críticas

A crítica tem aplaudido a digressão, pois em vez de insistir nos grandes êxitos, banda preferiu investir no material novo.