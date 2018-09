Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bono recupera a voz e garante digressão

Médico especialista afastou pior cenário e o vocalista dos U2 vai ficar bom para o resto da tournée.

01:30

Passou o susto: um médico especialista afastou o pior cenário e garantiu a Bono que vai recuperar "completamente" a voz e que está apto a realizar o resto da tournée europeia de ‘eXPERIENCE + iNNOCENCE’.



Depois de percorrerem os Estados Unidos, os U2 arrancaram, na sexta-feira, 31 de agosto, com a parte europeia da digressão, mas ao segundo concerto, em Berlim, a voz do vocalista foi-se. Bono ainda tentou continuar, mas foi impossível. Ao fim de meia dúzia de canções, abandonou o palco.



"Consultei um médico e sob os seus cuidados recuperarei totalmente a minha voz no resto da tournée", escreveu o cantor nas redes sociais. "Estou feliz e aliviado e só tenho pena que o público de Berlim tenha sido prejudicado. Mal posso esperar para voltar, em novembro."



A promotora Ritmos e Blues, responsável pela vinda da banda irlandesa à Altice Arena (nos próximos dias 16 e 17), já tinha assegurado ao CM que nunca esteve em causa o cancelamento dos concertos – cujos bilhetes esgotaram rapidamente.



Entre os fãs que estavam no Mercedes-Benz Arena, no sábado, contava-se a atriz Ashley Judd, que deu testemunho da tristeza dos fãs dos U2.



"O poder da voz de Bono abandonou-o abruptamente, porque até aí ele tinha estado a cantar com as tripas de fora, como é costume. O público ficou triste, sobretudo quando percebeu que ele estava impotente e vulnerável. Ele é um ser humano, como todos nós", escreveu nas redes sociais.