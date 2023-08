Bordalo II pinta de vermelho símbolo das touradas nos sinais rodoviários do Campo Pequeno

"Anti Tourada.





Que o Campo Pequeno sirva apenas para espetáculos não barbaró-labregos", escreveu o artista no Instagram.

"Ser

é obviamente um sinal de progresso, estamos em 2021 e não vejo nenhuma justificação para haver taradinhos que têm prazer em fazer mal, e outros que se excitam a ver alguém sofrer, até a morte", apontou na dada altura.

O artista plástico Bordalo II partilhou, esta quarta-feira, fotografias de alguma da sinalética do Campo Pequeno, em Lisboa, com os símbolos das touradas pintados de vermelho, numa clara crítica à tauromaquia.A publicação, que já conta com mais de 30 mil gostos, está a dividir opiniões na rede social.De notar que esta não é a primeira vez que Bordalo II se posiciona contra as touradas. Em 2021, publicou uma imagem da Praça de Touros do Campo Pequeno com a Palavra "Não" escrita em grandes dimensões antitourada