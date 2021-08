Palavra “não” pintada no chão em frente ao Campo Pequeno como forma de protesto à tauromaquia

O período tauromáquico no Campo Pequeno começou no passado 05 de agosto e as críticas não demoraram a chegar, com um protesto logo no próprio dia.

Esta quinta-feira as contestações à atividade tauromáquica regressaram, com a palavra "Não" a ser pintada a letras vermelhas e com grandes dimensões no chão do Campo Pequeno.

A imagem foi partilhada pelo artista plástico Bordalo II na rede social Instagram, onde escreve que "ser #antitourada é obviamente um sinal de progresso, estamos em 2021 e não vejo nenhuma justificação para haver taradinhos que têm prazer em fazer mal, e outros que se excitam a ver alguém sofrer, até a morte".





A ação faz parte de uma manifestação contra as touradas que estava agendada para este dia 26 de agosto.

Recorde-se que também esta quinta-feira estava também marcada no Campo Pequeno uma homenagem ao cavaleiro João Moura. Ainda assim, existiu uma manifestação porque o homem é suspeito de maus-tratos a animais.