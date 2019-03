Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Brie Larson faz história no universo Marvel e torna-se na primeira mulher protagonista

Filme também marca a estreia de uma mulher na realização da Marvel.

01:30

Quer se ame ou deteste, nada vai impedir ‘Capitão Marvel’ - que esta quinta-feira chega às salas portuguesas - de se tornar num marco histórico, sendo o primeiro filme dos estúdios Marvel com uma mulher enquanto protagonista.



É com esta responsabilidade acrescida que Brie Larson, de 29 anos, vencedora de um Óscar de Melhor Atriz pelo seu desempenho em ‘Quarto’ (de 2015), veste a pele de Carol Danvers, a piloto da Força Aérea que possui ADN humano e alienígena, o que lhe confere superpoderes.



Membro de uma elite chamada Starforce, Danvers envolve- -se numa guerra intergalática contra criaturas que podem assumir a forma de outros, os Skrulls. É então que cai numa cilada e vai parar à Terra dos anos 90, antes dos acontecimentos de um dos primeiros filmes dos estúdios da Marvel: ‘Homem de Ferro’ (2008). Aqui, ela alia-se a Nick Fury (Samuel L. Jackson) e descobre que a sua missão não é o que parece.



"Ela tem algo para provar. Por outro lado, é totalmente confiante e confortável com a sua força e as suas habilidades", disse Larson em entrevista.



‘Capitão Marvel’ também marca a estreia de uma mulher na realização de um filme da Marvel. Anna Boden dirige e assina o argumento juntamente com Ryan Fleck.



OUTRAS ESTREIAS

'John McEnroe'

Julien Faraut assina uma obra sobre a final do Open de França (1984) que Ivan Lendl ganhou a John McEnroe. Na altura, o tenista dos EUA era o melhor do Mundo.



'Greta'

Chloë Grace Moretz e Isabelle Huppert contracenam neste thriller de Neil Jordan, sobre a sinistra relação entre uma misteriosa viúva e uma jovem.



'Uns Pais do Pior'

Neste comédia, Frank (Alec Baldwin) e Nancy Teagarten (Salma Hayek) são um casal de classe alta que, depois de falido, tenta manter as aparências.