Britney Spears prepara fim de carreira na música

Após várias tentativas (frustradas) de voltar à ribalta, depois do colapso nervoso que sofreu em 2008, Britney Spears está a preparar a retirada da vida artística. Quem o diz é Larry Rudolph, que durante 25 anos foi agente da cantora e que esta semana apresentou a demissão. Numa carta enviada a James Spears, pai de Britney e responsável pela tutela dos seus bens, Rudolph afirmou que a sua demissão "é do maior interesse" da artista. "Os meus serviços já não são necessários. Já não comunico com ela há dois anos e meio, e nessa altura ela informou-me de que queria cumprir um hiato indefinido. Agora, soube que ela planeia retirar-se", garantiu.Rudolph não foi o único a cortar relações com a cantora, de 39 anos. Depois de o tribunal ter decidido mantê-la sob a guarda do pai, Samuel Ingham III, advogado de Britney desde 2008, apresentou demissão. Também a Bessemer Trust, empresa que partilhava a tutela de Britney com James Spears, anunciou a sua retirada, o que quer dizer que, daqui para a frente, este continuará a gerir sozinho a fortuna da filha. Recorde-se que, a 23 de junho, Britney disse ao tribunal que era vítima de uma tutela "abusiva" e acusou o pai de "exploração".A fortuna de Britney Spears está avaliada em cerca de 50 milhões de euros, o que a revista ‘Forbes’ considera pouco para uma estrela pop.Todos os meses, a cantora norte-americana é obrigada a pagar ao pai cerca de 13 500 euros por este gerir a sua fortuna.Em 2008, Britney sofreu um colapso nervoso, rapou o cabelo e atacou um fotógrafo. O episódio levou-a a perder a guarda dos filhos, Sean e Jayden, hoje com 15 e 14 anos, respetivamente.