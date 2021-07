Juiz nega pedido de Britney Spears para acabar com "tutela abusiva" do pai

Um juiz negou o pedido de Britney Spears para acabar com a tutela do pai, revelou esta quarta-feira um documento do processo judicial.

O advogado da cantora, Samuel Ingham, pediu a um tribunal de Los Angeles que destituísse Jamie Spears do cargo de administrador da propriedade multimilionária, segundo o The Guardian.







O pedido foi negado apenas uma semana após o testemunho emocionado de Britney, em que este pedia o fim de uma "tutela abusiva."



Recorde que a estrela da pop garantiu ter sido obrigada a trabalhar e impedida de parar de usar contracetivo, para tentar ter mais filhos.



Este caso tem gerado muita polémica e os fãs da artista que canta 'Baby one more time' criaram o movimento #freebritney.