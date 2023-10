Cada Um Canta Uma com concertos em Lisboa e Setúbal

Marco Oliveira, Márcio Faraco, e Hugo Arán formam o trio de cantautores do projeto Cada Um Canta Uma, que nasceu de uma residência artística realizada em Girona, em maio deste ano. Vão estar em palco, para um showcase, no dia 19 de outubro na Exib Música, em Setúbal, e no dia 21 em Lisboa, ao fim da tarde, para um concerto no Museu do Oriente.

Em 2021 Marco Oliveira lançou o seu terceiro álbum, Ruas e Memórias, que foi o último trabalho produzido em estúdio por José Mário Branco. É principalmente no fado que encontra a forma de expressar a sua música.

Márcio Faraco é brasileiro, compositor com muito trabalho realizado na MPB. Na sua discografia tem trabalhos com Chico Buarque, no álbum Ciranda, e com Milton Nascimento no tema Cidade Miniatura, do disco Um Rio.

Hugo Arán tem um vasto trabalho na música espanhola, também com influências mediterrânicas, sul-americanas e africanas, mas os ritmos brasileiros sempre foram uma atração para o músico de Barcelona.

As vozes e as guitarras dos três compositores fazem a conexão entre os ritmos portugueses, brasileiros, e mediterrânicos.