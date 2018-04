Calema: “Quando começámos só tocávamos em ‘lá’ porque não sabíamos mais nenhum acorde”

Inverteram um destino de privações. Deixaram São Tomé com o sonho de serem músicos. Dia 13 atuam no Coliseu de Lisboa

O FESTIVAL QUE OS SALVOU



Que idade tinham quando decidiram trocar São Tomé por Portugal?

Fradique - Eu tinha 21 e o António 16. Vim para Évora e ele um mês depois para Lisboa. Na altura dedicámo-nos aos estudos e a música ficava para o fim de semana. Era a forma de alimentarmos o bichinho.

António - Mas é preciso dizer que nós até nem tínhamos a ideia de sair tão cedo de São Tomé.



Então o que é que apressou essa decisão de sair?

Fradique - Foi um episódio muito curioso. Uma tarde eu estava na praia a jogar à bola e o António na roça do nosso avô a apanhar cacau. Entretanto, um primo nosso veio a correr ter comigo a dizer que o nosso pai tinha ouvido a notícia de um festival na capital e que ele ia tentar meter-nos lá dentro [risos].

António - Nós tivemos medo de sermos barrados à entrada porque não tínhamos convite, mas lá fomos. O meu pai continuava a dizer que nos ia meter no palco [risos]. Quando lá chegámos para o apresentar disse que o máximo que podia fazer era deixar-nos atuar quando chegasse a altura do intervalo. E assim aconteceu.



O que é que cantaram?

Fradique - Cantámos três músicas, uma delas o ‘Saudade’ de Cesária Évora. Por sorte estava lá a assistir precisamente o produtor da Cesária, que veio ter connosco a dizer que nos queria fazer uma proposta de um contrato. Acho que só aí, pela primeira vez, é que começámos a imaginar uma coisa maior.

António - Sim, ali fez-se luz verdadeiramente.

Fradique e António são dois irmãos santomenses, separados por cinco anos de diferença, que são um dos maiores fenómenos musicais em Portugal. Ainda se recordam de quando andavam na praia a jogar à bola ou na roça do avô a apanhar cacau. Transformaram um sonho improvável numa realidade absoluta. Numa altura em que já ultrapassam as 100 milhões de visualizações no Youtube, dizem que só querem servir de exemplo.- [risos] De facto, somos muito acarinhados. Em São Tomé vamos na rua e toda a gente nos convida para entrar e comer qualquer coisa... Já há pais que dizem aos filhos para olharem para o que conseguimos.- Nós só queremos ser um exemplo. Do sítio de onde vimos, há gente que passa por muitas necessidades e nós queremos mostrar que se pode concretizar os sonhos. Hoje já há pessoas em São Tomé que acreditam que é possível sair de uma zona desfavorecida e ultrapassar as dificuldades.- É curioso porque os países vizinhos de São Tomé já falam muito de nós. No ano passado, estivemos numa escola em Moçambique com os estudantes a dizerem-nos que nós somos um exemplo para eles. Há pouco tempo estivemos na Guiné- -Bissau a tocar para 60 mil pessoas. Nós quebrámos barreiras que as pessoas não acreditavam serem possíveis.- Não. Eu acho que nós nunca estivemos preparados para nada do que nos aconteceu. Nós é que nos fomos adaptando. Mesmo quando estávamos em São Tomé já era assim. Quando queríamos tocar e cantar, e não tínhamos sítios onde pudéssemos aprender, tivemos de nos adaptar. Víamos os músicos a tocar na televisão e imitávamos a posição dos dedos na guitarra.- Os nossos pais tinham vários tipos de música em casa e nós começámos naturalmente a ouvir. Quando íamos para a praia ou para a roça, íamos sempre a cantar. As pessoas começaram a ouvir-nos e a dizer-nos que devíamos cantar juntos. Acho que foi aí que começámos a ganhar interesse pela música e por querer aprender a tocar um instrumento.- Não. Lá não havia instrumentos. Foi uma tia nossa, a tia Paula, que vem referida numa das canções deste disco, que nos emprestou uma guitarra. Nós não sabíamos tocar, claro! O primeiro a arriscar foi o António.- Foi engraçado porque nós ficámos muito contentes, mas ficámos a pensar: "E agora, como é que isto se toca?"- Não. Nem internet, nem livros, nem nada onde pudéssemos aprender. Às vezes ainda nos indicavam determinada pessoa que sabia tocar, mas depois chegávamos lá e ela não sabia ensinar. Foi um músico cabo-verdiano que um dia nos deu um papel muito velhinho que tinha uns acordes apontados. Com aquilo e com a ajuda de um DVD que tínhamos em casa é que começámos a tentar tocar. Mas era tudo muito de ouvido e muito improvisado. Até as cordas da guitarra eram feitas com fios de pesca e fios de aço dos travões do carro.- Quando começámos a cantar nos bares dos hotéis, todas as músicas que tocávamos era em ‘Lá’ porque não sabíamos mais nenhum acorde [risos].- Sim, existe. Neste momento está guardada em França com os nossos pais. É uma guitarra de muito boa qualidade, já andou à chuva, já entrou na água, já apanhou sol em cima de uma chapa de zinco, e tem uma longa história.- Não. Aquilo para nós era pura diversão. Acho que os nossos pais é que sentiam aquilo mais na pele. Lembro-me que uma vez estávamos a ir para a capital para cantar e o carro começou a meter fumo. Tivemos de viajar não sei quantos quilómetros com as cabeças de fora [risos].- Por um lado rimos muito, mas por outro olhamos para eles como ensinamentos. As dificuldades são algo que nos prepara para o futuro.- Nesse aspeto, acho que tivemos uma infância que nos preparou bastante.- Íamos para a escola às sete de manhã e regressávamos ao meio dia. Tínhamos a tarde toda livre, mas só ao fim de semana é que nos dedicávamos mais à música. Era quando íamos cantar nos bares.- Reagia bem. No início, como tocávamos mal, as nossas apresentações eram praticamente à cappella [risos]. Naquela altura, por acaso, soávamos bem [risos].- Sim. Tudo o que víamos na televisão era com uma qualidade que achávamos impossível. No início, uma simples fotografia tirada em São Tomé tinha de ser revelada em Portugal. Levava uma semana a chegar. E na música era a mesma coisa, era impossível atingir uma certa qualidade. E como os nossos pais tinham planos de sair de São Tomé, aproveitámos [ver caixa].- Eu acho que não viemos trazer nada de novo porque aqui já há muita coisa. Eu acho que só viemos acrescentar. Eu acho que trouxemos um bom lado de sol, de calor e um enorme sorriso. Lembro-me que quando aqui chegámos, as pessoas falavam-nos muito na crise. Mas nós em São Tomé sempre vivemos em crise. Aqui o facto de termos um almoço, um pequeno-almoço ou um pedaço de pão com manteiga para nós já estava bom.