Calou-se a voz de Chewbacca. Peter Mayhew morreu aos 74 anos

Ator morreu na sua casa no Texas, vítima de problemas cardíacos.

10:23

Tornou-se numa lenda do cinema, sem na verdade ter feito grande coisa para o conseguir. Nunca teve de decorar falas, nem propriamente representar.



Como já alguém em tempos ironizou, bastou-lhe ficar de pé e emitir uns sons estranhos para inscrever o seu nome na história da Sétima Arte.



O seu rosto ninguém conhece e o seu nome muito menos, mas a personagem a que deu corpo é uma das mais icónicas de sempre.



Peter Mayhew, o britânico que ficou conhecido pelo seu papel de Chewbacca na saga ‘Star Wars’, morreu aos 74 anos, na sua casa, no estado do Texas (EUA), devido a problemas cardíacos, de acordo com a imprensa norte-americana.



A morte ocorreu terça-feira, mas só no final da semana é que a família a comunicou oficialmente: "A família de Peter Mayhew, com profundo amor e tristeza, lamenta partilhar a notícia de que Peter morreu. Deixou-nos na noite de 30 de abril de 2019, com a família a seu lado."



Nascido em Londres a 19 de maio de 1944, Peter teve o seu primeiro papel quando Charles H. Schneer, produtor do filme ‘Sinbad and the Eye of the Tiger’ (1977), o descobri num artigo insólito de um jornal sobre homens com pés grandes.



Foi, de resto, a sua altura de 2,20 m que lhe valeu a escolha para o papel do simpático e afável Chewbacca. Já esta semana, Robert Iger, da Walt Disney, resumia assim a carreira de Peter Mayhew: "Um gigante gentil a interpretar um gigante gentil."