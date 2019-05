Ator morreu rodeado de família em sua casa.

Peter Mayhew, o homem que interpretou o personagem de 'Star Wars' Chewbacca, morreu aos 74 anos, anunciou a sua família.



Mayhew morreu em casa no norte do Texas, Estados Unidos, com sua família, de acordo com o comunicado.



"Ele colocou o seu coração e alma no papel de Chewbacca e mostrou-o em cada cena", disse a família.

Mayhew deixa a mulher Angie e três filhos.