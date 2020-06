Câmara do Porto impede espetáculo de Bruno Nogueira na noite de São João

A Câmara Municipal do Porto proibiu esta sexta-feira toda a atividade em salas de espetáculo da Invicta, incluindo assim o espetáculo de Bruno Nogueira "Deixem o pimba em paz", na noite de São João. A medida abrange ainda cafés e lojas de conveniência que vão fechar às 19h00 e restaurantes que não poderão ter ninguém após as 23h00.



"As salas de espetáculos não poderão funcionar", aponta o comunicado no site da autarquia.

"As medidas do despacho juntam-se ao corte de trânsito automóvel e pedonal na Ponte Luís I e às restrições no transporte pública. As festas oficiais e espetáculos estão cancelados, conforme anunciado a 4 de abril", descreve ainda o documento.



A primeira récita do espetáculo do humorista estava marcada para o Coliseu Porto Ageas, às 21h00 de 23 de junho.



As medidas rigorosas não se vão aplicar, no entanto, ao futebol. O jogo do FC Porto-Boavista vai manter-se na noite de São João.