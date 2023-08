O mítico ‘canal de rega’ é o local mais procurado pelos campistas do Festival Meo Sudoeste para fazer frente às elevadas temperaturas registadas por estes dias na Herdade da Casa Branca, na Zambujeira do Mar. Depois de noites longas e intensas, as primeiras horas da manhã são passadas a dormir e a recuperar energias para enfrentar mais um dia de festival.









