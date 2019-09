Cantor Camilo Sesto morre aos 72 anos

O popular cantor e artista espanhol Camilo Sesto morreu este domingo de madrugada aos 72 anos. A notícia é avançada pelo jornal espanhol El País.



O cantor morreu no hospital, depois de ter sido internado no passado sábado devido a problemas renais.





Queridos amigos & amigas

Lamentamos mucho comunicaros que nuestro gran y querido artista Camilo Sesto nos acaba de dejar.

Descanse en paz — Camilo Sesto (@CamiloSesto) September 8, 2019



A morte do autor foi anunciada no Twitter do artista. "Lamentamos informar que o nosso grande e querido artista Camilo Sesto acabou de nos deixar. Descansa em paz", pode ler-se na publicação.



Ao longo da sua carreira, Sesto publicou 40 álbuns.