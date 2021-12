O cantor lírico espanhol Carlos Marín, que integra o quarteto Il Divo, encontra-se em coma induzido nos Cuidados Intensivos do Manchester Royal Hospital, em Inglaterra. O barítono, de 53 anos, terá sido internado dia 8, um dia após o cancelamento de um concerto da banda em Yorkshire. Pouco depois, o seu estado de saúde piorou e ficou com os níveis de oxigénio “comprometidos”, tendo de ser entubado, de acordo com o jornal ‘El Español’. Apesar de estável, a situação é grave.









No passado dia 10, os Il Divo anunciaram, no Twitter, que a sua digressão no Reino Unido teria de ser adiada por motivos de “doença”. Contudo, só esta quinta-feira é que a banda fez saber, na mesma rede social, que Marín estava hospitalizado. “Esperamos e rezamos para que o nosso querido amigo e colega recupere rapidamente”, escreveram, sem revelar os motivos do internamento do cantor. Contudo, segundo o ABC.es, o programa da TVE ‘Corazón Corazón’ terá já avançado que se trata de Covid-19, apesar de o artista estar vacinado.

Entretanto, os concertos que o quarteto tinha agendados em Portugal - domingo, dia 19, na Altice Arena, em Lisboa, e dia 20, no Pavilhão Multiusos de Gondomar - foram adiados para 2022, mais precisamente para 23 de julho em Gondomar e 24 do mesmo mês em Lisboa. Os bilhetes permanecem válidos.





A última vez que Marín subiu ao palco com os Il Divo foi no passado dia 6, num concerto em Bath, Inglaterra, ou seja, dois dias antes de ser internado.



pormenores



Quatro nacionalidades







Leia também Cantor Carlos Marín dos Il Divo internado em coma induzido Idealizado pelo produtor britânico Simon Cowell, os Il Divo são formados pelo espanhol Carlos Marín, o suíço Urs Bühler, o francês Sébastien Izambard e o norte-americano David Miller.

17 anos de sucesso





Formados em 2004, os Il Divo atuaram pela primeira vez em Portugal em 2007, no Pavilhão Atlântico, em Lisboa. Hoje contam com 160 discos de ouro e

platina em 33 países.