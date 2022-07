A digressão "Wonder" do cantor Shawn Mendes encontrava-se adiada mas o cancelamento é agora oficial. A informação foi avançada nas redes sociais do cantor, onde contou aos fãs que teria de fazer uma pausa devido a problemas de saúde mental"Comecei esta tour entusiasmado para finalmente voltar a tocar ao vivo depois de uma longa pausa devido à pandemia, mas a realidade é que eu não estava nem um pouco preparado para o quão difícil seria a digressão depois deste tempo", confessou o artista de 23 anos. "Depois de falar mais com a minha equipa e trabalhar com um grupo incrível de profissionais de saúde, tornou-se mais claro que preciso de tirar um tempo para mim."Os fãs do jovem artista mostraram-se solidários nos comentários e apoiaram-no nesta pausa na carreira.