Cantora Ceuzany apresenta “Pedra Run” em Lisboa

O concerto desta sexta-feira, 1 de junho, é uma oportunidade para ouvir ao vivo "Pedra Run", o novo single da artista cabo-verdiana Ceuzany. Um tema que fala sobre o problema da juventude com a droga, através de uma mensagem que está a ser muito bem acolhida em Cabo Verde.Ceuzany, garante levar também o repertório que o "seu povo" bem conhece, para uma noite de dança e festa. Depois dos discos "Nha Vida", em 2014, e "Ilha d’Melodia", em 2016, a cantora prepara um novo disco paro o final do ano, mas a sua agenda vai estar muito ocupada nos próximos temos. Ceuzany vai partir em digressão, com vários concertos com o músico francês Christophe Mae, com quem gravou recentemente a música "Pays de Merveilles".