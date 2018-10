Cantora irlandesa Sinead O'Connor muda de nome e converte-se ao islamismo

"Isto serve para anunciar que estou orgulhosa de me ter tornado muçulmana. É a conclusão natural de qualquer viagem teológica inteligente. Todos os estudos sobre escrituras levam ao Islão, o que torna todas as outras escrituras redundantes. Vou ter um (outro) novo nome. Será [Magda] Shuhada", escreveu a cantora.



Recorde-se que a cantora canta temas como "Nothing Compares 2U".

