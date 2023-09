Cantora norte-americana Olivia Rodrigo estreia-se em Portugal com nova digressão

A cantora norte-americana Olivia Rodrigo vai estrear-se ao vivo em Portugal no próximo ano, com um concerto na Altice Arena, em Lisboa, integrado na digressão de promoção do álbum "Guts", anunciou esta quarta-feira a promotora Ritmos e Blues.

A cantora, de 20 anos, atua em 22 de junho de 2024 na Altice Arena, de acordo com o comunicado hoje divulgado.

Segundo a promotora, a compra de bilhete inclui uma inscrição antecipada "para ajudar a bloquear 'bots', reduzir a revenda e fazer com que mais bilhetes cheguem diretamente às mãos dos fãs que realmente querem ir ao espetáculo".

A inscrição deve ser feita na página oficial da cantora, em oliviarodrigo.com, até às 22:00 do próximo domingo, 17 de setembro.

"Uma vez encerradas as inscrições, serão selecionados aleatoriamente para receber um código de acesso à compra dos bilhetes cuja venda começa na quinta-feira, 21 de setembro", afirma a promotora em comunicado.

"Guts", editado este mês, é o segundo álbum de Olivia Rodrigo, uma artista de 20 anos que a BBC apelida de 'unicórnio' por ter atingido o sucesso literalmente de um dia para o outro, com o tema "Drivers License", editado em janeiro de 2021 e que quebrou recordes da plataforma de 'streaming' Spotify.

"Drivers License" é um dos onze temas do álbum de estreia de Olivia Rodrigo, "Sour", editado em 2021 e que lhe valeu três prémios Grammy.

Além de cantora e compositora, Olivia Rodrigo é também atriz, tendo participado nas séries de televisão da Disney "Bizaardvark" e "High School Musical: O Musical: A Série".